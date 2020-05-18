العيد هيبقي عيدين بأمتلاكك عيادة في العاصمة بالخصم الكبير

(للبيع)
|العيد هيبقي عيدين بأمتلاكك عيادة في العاصمة الادارية الجديدة والحصول علي الخصم للجيش الابيض بس وعيادتك بالحي المالي امام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية والبنك المركزى والبورصة المصرية وامام اكبر مكتبة بالشرق الاوسط ومساحة العيادة 57م تشطيب كامل بالتكييفات بدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح اتصل علي 01279848994
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|178,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059734
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