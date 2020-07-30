العيد بقي عيدين وهتستمتع بالخصم ع شقتك في العاصمة

(للبيع)
|العيد هيبقي عيدين لما تمتلك شقة في green avenue العاصمة الادارية الجديدة وهتستمتع بالخصم الكبير والشقة 212م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم وجمب كل الخدمات كيدز اريا وحمامات سباحة والنافورة الراقصة ومدارس ومستشفيات وخدمات تانية كتير يلا كلمنا دلوقتي ع 01279848994 او ابعت ع الواتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|113,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/7/2020
|رقم الإعلان:
|2064117
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