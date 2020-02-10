العمل عن بعد

سيدة مقيمة بروسيا ،خريجة ليسانس قانون خاص بتقدير عام جيد جدا، أرغب بالعمل من المنزل، لدي الخبرة في الحاسوب وادخال البيانات ومعالجة النصوص ولدي الجدية في العمل ،سبق لي واشغلت بميدان السياحة وميادين أخرى .للتواصل