العمل عن بعد

(طلب عمل)
|سيدة مقيمة بروسيا ،خريجة ليسانس قانون خاص بتقدير عام جيد جدا، أرغب بالعمل من المنزل، لدي الخبرة في الحاسوب وادخال البيانات ومعالجة النصوص ولدي الجدية في العمل ،سبق لي واشغلت بميدان السياحة وميادين أخرى .للتواصل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مغتربة
|التليفون:
|+79500380154
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|العنوان:
|- russia
Saint Petersburg City - روسيا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|10/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052272
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