العقار افضل استثمار و أعلي عائد أراضي بحي العماير بمساحات متميزة جدا تصلح ل

العقار افضل استثمار و أعلي عائد أراضي بحي العماير بمساحات متميزة جدا تصلح لجميع الاغراض بمساحات تبدأ من 100م الاراضي بالقرب من كارفور والداون تاون وعلي بعد دقايق من وسط البلد وبحر الاسكندريه علي شوارع تتميز بالاتساع 16م/10م/7م كاش وبالتقسيط ولتحـديـد مـوعـد مـعـايـنـة او مـزيـد مـن الاسـتـفـسـار يـرجـى الاتـصـال عـلـى ارقـام الـشـركـة 01212800852 01029999944 01205309435