العسل الملكي الحل السحرى للسعادة الزوجية

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: العسل الملكي الحل السحرى للسعادة الزوجية - في الجيزة مصر

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العسل الملكي الخاص هو احدى منتجات شركة العسل الملكية التي انتجته بعد عدة دراسات علمية وعملية والاقتداء بالمختبرات العالمية للتطوير وتحسين المنتجات التي لها علاقة بالامراض الجنسية وغيرها . مما يميز العسل الخاص انه مصنوع من العسل الطبيعي النقي المتواجد في أكبر مناحل ماليزيا ومخلوط معه نخبة من الاعشاب الاستوائية النادرة و اجود انواع ( الجنسنغ ) بالاضافة الى غذاء ملكات النحل ومسحوق البيلارفا. ياتي هذا الخليط الرائع المتجانس كله على هيئة مظاريف معبأة بعناية وتحت اشراف كوادر طبية مختصة . فوائد العسل
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: العسل الملكي الحل السحرى للسعادة الزوجية
التليفون: 01202453356

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العنوان: العسل الملكي الحل السحرى للسعادة الزوجية- 01202453356
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 25/2/2020
رقم الإعلان: 2054126
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه

بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه

(للبيع)

بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه دوبلكس 295 م امامي ومدخل خاص +حديقة عباره عن : (3 ن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

15,000,000 جنيه

25/2/2020
صورة الاعلان: بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه

بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه

(للبيع)

بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه دوبلكس 295 م امامي ومدخل خاص +حديقة عباره عن : (3 ن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

15,000,000 جنيه

25/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب فورا: محاسب قانوني - محاسب ضرائب للعمل بالمملكة العربية السعودية

مطلوب فورا: محاسب قانوني - محاسب ضرائب للعمل بالمملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)

المقابلة الاحد 2020/3/1 الساعة 9 صباحا العنوان: الدقي -٣شارع الموسيقار علي اسماعيل - الدور الت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

المقابله الأحد 1/3/2020 – الساعه 9 صباحا العنوان: الدقي - ٣ شارع الموسيقار علي اسماعيل - الدو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/2/2020
صورة الاعلان: محاسبين

محاسبين

(فرصة عمل)

شركة صناعية كبرى تطلب محاسبين خبرة 3 سنوات إجادة اللغة الانجليزية يفضل ساكنى 6 اكتوبر.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر

اتصل

25/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

المقابله الأحد 1/3/2020 – الساعه 9 صباحا العنوان: الدقي - ٣ شارع الموسيقار علي اسماعيل - الدو.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

25/2/2020
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صورة الاعلان: خدمة عملاء

خدمة عملاء

(فرصة عمل)

خدمة عملاء لشركة خاصة براتب مجزي 3000جنيه – شباب وبنات – طلاب وخريجين – السن من 18 : 55 سنة – شرط لب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

25/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

المقابله الأحد 1/3/2020 – الساعه 9 صباحا العنوان: الدقي - ٣ شارع الموسيقار علي اسماعيل - الدو.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

25/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب فورا: مندوب مبيعات - مشرف مبيعات - بائع جملة للعمل بالمملكة العربية ا

مطلوب فورا: مندوب مبيعات - مشرف مبيعات - بائع جملة للعمل بالمملكة العربية ا

(فرصة عمل)

المقابلة الاحد 2020/3/1 الساعة 9 صباحا العنوان: الدقي - ٣ شارع الموسيقار علي اسماعيل - الدور .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

25/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب مدرسات لمركز تعليمى بالدوحه

مطلوب مدرسات لمركز تعليمى بالدوحه

(فرصة عمل)

مطلوب مدرسات لمركز تعليمى بالدوحه جنسيات اردنيه - جزائرية كيمياء - فيزياء - أحياء - رياضيات - بيول.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر

اتصل

25/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل بالمملكه العربيه السعوديه ( الرياض ) : معلم بيتزا وفطائر بالشروط الأتيه : * خبرة فى .
العنوان:

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25/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

المقابله الأحد 1/3/2020 – الساعه 9 صباحا العنوان: الدقي - ٣ شارع الموسيقار علي اسماعيل - الدو.
العنوان:

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القسم: 

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25/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب فورا: خباز افرنجي للعمل في ابها بالمملكة العربية السعودية

مطلوب فورا: خباز افرنجي للعمل في ابها بالمملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)

المقابلة الاحد 2020/3/1 الساعة 9 صباحا العنوان: الدقي - ٣ شارع الموسيقار علي اسماعيل - الدور .
العنوان:

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القسم: 

اتصل

25/2/2020
صورة الاعلان: ماكينة تشكيل غطاء الكوب الورقي الاوتماتيكية الاله

ماكينة تشكيل غطاء الكوب الورقي الاوتماتيكية الاله

(للبيع)

ماكينة تشكيل غطاء الكوب الورقي الاوتماتيكية الاله تستخدم في صناعة غطاء الكوب الورقي وغطاء الايس كري.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

752 جنيه

25/2/2020
صورة الاعلان: ماكينة طباعة هايدلبرج سبيد ماستر 52 4 لون Heidelberg SM 52 4 2011

ماكينة طباعة هايدلبرج سبيد ماستر 52 4 لون Heidelberg SM 52 4 2011

(للبيع)

ماكينة طباعة هايدلبرج سبيد ماستر 52 4 لون Heidelberg SM 52 4 2011 Heidelberg SM 52 4 2011 Age: 20.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

100 يورو

25/2/2020
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