(للبيع)
|العسل الملكي الخاص هو احدى منتجات شركة العسل الملكية التي انتجته بعد عدة دراسات علمية وعملية والاقتداء بالمختبرات العالمية للتطوير وتحسين المنتجات التي لها علاقة بالامراض الجنسية وغيرها . مما يميز العسل الخاص انه مصنوع من العسل الطبيعي النقي المتواجد في أكبر مناحل ماليزيا ومخلوط معه نخبة من الاعشاب الاستوائية النادرة و اجود انواع ( الجنسنغ ) بالاضافة الى غذاء ملكات النحل ومسحوق البيلارفا. ياتي هذا الخليط الرائع المتجانس كله على هيئة مظاريف معبأة بعناية وتحت اشراف كوادر طبية مختصة . فوائد العسل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|العسل الملكي الحل السحرى للسعادة الزوجية
|التليفون:
|01202453356
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|العنوان:
|العسل الملكي الحل السحرى للسعادة الزوجية- 01202453356
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|25/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054126
15,000,000 جنيه
15,000,000 جنيه
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3,000 جنيه
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752 جنيه
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