العرووض الذهبيه من شركة_زياد_للإستثمار_العقاري

(للبيع)
|وتقدم اقوى عرووض و بأسعار زمان بارقي المواقع *بـمدينه العبور * شقة 270 م امامي عباره عن : (3 نوم +2 حمام + 3 رسيبشن + مطبخ + تراس ) ( استلام فورررررى بعداد الكهرباء ) 📍موقع مميز وقريبة من 👈جمعيه احمد عرابى عرض لفتره محدوده سعر المتر قسط 5500 ج
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ziad company
|التليفون:
|01008011136
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|العنوان:
|- الشروق
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|20/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053619
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