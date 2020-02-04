العرووض الذهبيه من شركة_زياد_للإستثمار_العقاري

(للبيع)
|وتقدم اقوى عرووض و بأسعار زمان بارقي المواقع *بـ هليوبلس* شقة 135م امامي عباره عن : (3 نوم +2 حمام + رسيبشن + مطبخ + تراس ) 📍موقع مميز وقريبة 👈جهاز المدينة عرض لفتره محدوده بـ540,000ج كاش
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ziad company
|التليفون:
|01008011136
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|العنوان:
|- الشروق
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|4/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051582
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