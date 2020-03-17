(للبيع)
|العرووض الذهبيه من شركة_زياد_للإستثمار_العقاري وتقدم اقوى عرووض و بأسعار زمان بارقي المواقع *بالقاهرة الجديدة * شقة 230 م امامي عباره عن : (3 نوم +2 حمام +2 رسيبشن + مطبخ + تراس ) ( استلام فورررررى بعداد الكهرباء ) 📍موقع مميز 👈امام بوابة 24 الرحاب القرنفل 🎉عرض لفتره محدوده بـ 1,600,000ج كاش
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|زياد
|التليفون:
|01008011136
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|العنوان:
|القاهرة الجديده- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|17/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056235
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