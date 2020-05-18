العروض لسه مكمله

(للبيع)
|دوبلكس 320 م امامية وبحريه + حديقه اماميه وجانبيه ومدخل خاص عبارة عن ( 3غرف + 3 حمام +4 ريسيبشن + مطبخ + تراس ) (استلام مبدئى والاستلام النهائى خلال 6 شهور ) بأرقي مناطق ** بالمنطقه اللثالثة عمارات** 📍وقريبه من 👈طريق الحريه 👈ومركز المدينة 👈ونادى الشروق 🎉عرض لفترة محدودة ادفع 500,000 ج وقسط 350,000 ج حتي 6 شهور
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ziad company
|التليفون:
|01008011136
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|العنوان:
|المنطقه الثالثه- الشروق
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|850,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059648
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