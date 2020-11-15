العربى النوبى لخدمات الضيافه رجالة ونساء استعداد تام لاقامه جميع المناسبات

(للبيع)
|لخدمات الضيافه العربية الراقيه لكل المناسبات وتقديم خدمه الشاي والقهوه وتقديم جيمع انواع المشروبات البارده والساخنه لكل المناسبات خدمه ضيافه رجال ونساء خدمه فلبينيات شاي وقهوه – خدمه فلبينيات استقبال ولاده بالمستشفى – خدمه فلبينيات استقبال المنزل – خدمات افراح اعياد ميلاد – عزاء – وتسكير حدائق – زينه افراح – تاجير خيم – تاجير سجاد – تاجير كراسي وطاولات – خدمه ايقاف السيارات – وفاليه باركن -وجميع خدمات الضيافه العربية الراقيه المميزة الاصيله مع وجود اوانى راقيه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|العربى النوبى لخدمات الضيافه
|التليفون:
|65636250
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|العنوان:
|حولى- حولى
حولي - الكويت
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|30/11/2020
|رقم الإعلان:
|2074578
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200 دينار
12 دينار
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15 دينار
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520 دينار
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