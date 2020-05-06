العب مع اولادك واستمتع بأحلي العاب ترفيهية في لاسيرينا السخنة

(للبيع)
|استمتع بأحلي العاب ترفيهية والعب مع اولادك في الاكوا بارك والبنانا بوت والباراشوت وخليهم فرحانين ومبسوطين بمصيفهم وامتلك شاليه في لاسيرينا السخنة بمساحة 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وكمان هتشوف كل يوم معالم حضارية ونهر النيل وبرج القاهرة يلا كلمان دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|73,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/5/2020
|رقم الإعلان:
|2058979
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