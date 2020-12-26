(للبيع)
|وحده 120 متر دور تاني كورنر 👌 سعر المتر بعد الخصم 9775 اجمالي الوحده 1,173,000 نسبة تحميل ١٥٪ 🔥 ♦ للمزيد من التفاصيل يمكنك الإتصال على 01066819579
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|خالد
|التليفون:
|01066819579
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,170,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077571
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