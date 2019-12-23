العاصمة مكانك المثالي للاسترخاء والتأمل

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: العاصمة مكانك المثالي للاسترخاء والتأمل - في القاهرة مصر

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امتلك في العاصمة الادارية الجديدة شقتك في مكان مثالي ومناسب للاسترخاء والتأمل وخدماتك جمب شقتك من حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ونادي رياضي وغيرهم كتير وشقتك 185م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد اتصل علي 01279848994
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 190,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 23/12/2019
رقم الإعلان: 2046276
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23/12/2019
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23/12/2019
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23/12/2019
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23/12/2019
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23/12/2019
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العنوان:

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القسم: 

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22/12/2019
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