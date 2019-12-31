العاصمة مدخلك الجديد للاستثمار

(للبيع)
|امتلك في green avenue وخلي العاصمة الادرية الجديدة مدخلك الجديد للأستثمار والنجاح وزيادة دخلك وشقتك 180م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) وجمب كل خدماتك حمامات سباحة ومول تجاري ونادي رياضي وكل ده بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد اتصل علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|180,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|31/12/2019
|رقم الإعلان:
|2047223
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