العاصمة بتحطم الاسعار وشقتك بأقل الاسعار

(للبيع)
|وسط تحطيم الاسعار هتمتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة بأقل الاسعار وجمب كل خدماتك من حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا ومساحات خضرا كبيرة وشقتك 168م (3غرفة+3حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في green avenue
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|185,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050533
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