العاصمة الجديدة هتعيشك الاجواء الاوروبية

(للبيع)
|امتلك شقتك وسط الاجواء الاوروبية واتميز بالرقى فى كمبوند ارمونيا بالعاصمة الادارية الجديدة وشقتك172م (3غرف +2حمام +ريسبشن +مطبخ +تراس )وخلى وجهتك فريدة من نوعها بمنطقة r7المتميزه بالقرب من فندق الماسة كلمنا الان واحجز شقتك باقل مقدم وبدون فوائد اتصل بنا على 01279885336
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|نورهان
|التليفون:
|01279885336
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|كمبوند ارمونيا- العاصمة الادارية الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|185,600 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061289
206,000 جنيه
411,000 جنيه
226,000 جنيه
236,000 جنيه
226,000 جنيه
236,000 جنيه
466,000 جنيه
168,000 جنيه
217,000 جنيه
427,000 جنيه
288,000 جنيه
243,000 جنيه
193,000 جنيه
اتصل
190,000 جنيه