العاصمة الادارية الجديدة

(للبيع)
|شقة بارقي مكان بالعاصمة الادارية منطقة الr8 اقل كثافة سكانية جميع الخدمات متوفرة مستوي عالي من الرفاهية المساحة:205m السعر:1.845.000 علي 7 سنوات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Nesma Elsayed
|التليفون:
|01050996679
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|العنوان:
|- العاصمة الادرية الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|27/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077601
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