العاصمة الادارية الجديدة

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تفاصيل الإعلان
شقة بارقي مكان بالعاصمة الادارية منطقة الr8 اقل كثافة سكانية جميع الخدمات متوفرة مستوي عالي من الرفاهية المساحة:205m السعر:1.845.000 علي 7 سنوات
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Nesma Elsayed
التليفون: 01050996679

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العنوان: - العاصمة الادرية الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 27/12/2020
رقم الإعلان: 2077601
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26/12/2020
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26/12/2020
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العنوان:

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القسم: 

اتصل

26/12/2020
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اهم المشاريع العقاريه ف العاصمه الادريه

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- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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24/12/2020
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شقة للبيع بالشروق

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- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

24/12/2020
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- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

23/12/2020
صورة الاعلان: اشتري دوبلكس مميز جدا - في القاهرة مصر

اشتري دوبلكس مميز جدا

(للبيع)

- في القاهرة مصر

(بالحي الثالث شرق فيلات) 📍فيلا 380 متر +حديقة عبارة عن (3غرف+3 حمام+ ريسبشن+مطبخ+تراس) (و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

23/12/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع بالشروق - في القاهرة مصر

شقة للبيع بالشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه دوبلكس 400 م امامي وجانبيه +حديقة امامية +بوابه خاصة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

900,000 جنيه

22/12/2020
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