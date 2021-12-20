العاب ملاهى كهربائية ترفيهية الرضوان

(للبيع)
|تقدم شركة الرضوان لالعاب الملاهى الترفيهية الكهربائية باقة من احب العاب الاطفال ومنها: العاب السيارات التصادمية - النجمة - القطار - الفنجان - السلسلة وغيرها منتجنا الاعلى جودة والاقل سعرا وبالضمان
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اشرف احمد
|التليفون:
|01025559654 - 01141798574
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|العنوان:
|ك 11 طريق مصر اسكندرية الزراعى - ميت نما - قليوبية - ش الفلل- ميت نما - قليوب
القليوبية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|20/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116126
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