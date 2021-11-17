العاب الواقع الافتراضي

(للبيع)
|عيش تجربة الواقع الافتراضى مع يونيتد تويزهنفذلك اكتر من 100 لعبة واقع افتراضي مثير هتعيش الواقع بشكل جديد نحن متخصصون في تجهيز مناطق الالعاب الترفيهيه بحلول ذكية لمناطق العاب الاطفال مع تنفيذ جميع التصميمات الفنية و الهندسية و نحن الوكيل الوحيد فى مصر والشرق الاوسط مشروعك مع يونيتد تويز هيفرق كتير. و للمزيد من المعلومات زور موقعنا www.unitedtoys-eg.com أو صفحتنا الرسمية على الفيسبوك / أو كلمنا على الخط الساخن 19810 #سوفت_هاوس#العاب_ فيديو_جيم #مجمعات_الع
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|united toys
|التليفون:
|01022192286
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|العنوان:
|1 mashal elharam- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|11,211 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111897
11,211 جنيه
11,211 جنيه
11,211 جنيه
11,211 جنيه
11,211 جنيه
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2,021 جنيه