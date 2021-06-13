العاب اطفال وكبار

(للبيع)
|وحدات ألعاب الحدائق الخارجيه الجديدة من Gottardo الإيطالية دلوقتى فى مصر طبقا للمواصفات القياسية العالميه وبضمان ١٠ سنوات الوكيل المعتمد والحصري لشركه Gottardo في افريقيا والشرق الاوسط لمزيد من المعلومات اتصل علي الخط الساخن 19810 او زورو صفحتنا علي فيسبوك /
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|بونايتد تويز
|التليفون:
|19810
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|العنوان:
|الهرم- الزمالك
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|21/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097543
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