العاب اطفال وكبار

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تفاصيل الإعلان
وحدات ألعاب الحدائق الخارجيه الجديدة من Gottardo الإيطالية دلوقتى فى مصر طبقا للمواصفات القياسية العالميه وبضمان ١٠ سنوات الوكيل المعتمد والحصري لشركه Gottardo في افريقيا والشرق الاوسط لمزيد من المعلومات اتصل علي الخط الساخن 19810 او زورو صفحتنا علي فيسبوك /
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: بونايتد تويز
التليفون: 19810

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الهرم- الزمالك
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 21/6/2021
رقم الإعلان: 2097543
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صورة الاعلان: مجمعات العاب اطفال - في القاهرة مصر

مجمعات العاب اطفال

(للبيع)

- في القاهرة مصر

وحدات التسلق لحدائق ملاعب الأطفال من Gottardo الإيطالية دلوقتى فى مصر طبقا للمواصفات القياسية العالم.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

13/6/2021
صورة الاعلان: مجمعات العاب اطفال - في القاهرة مصر

مجمعات العاب اطفال

(للبيع)

- في القاهرة مصر

وحدات التسلق لحدائق ملاعب الأطفال من Gottardo الإيطالية دلوقتى فى مصر طبقا للمواصفات القياسية العالم.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

13/6/2021
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