الطابعات الحرارية والباركود الحديثة

طابعات الفواتير الباركود والحرارية طابعات سريعه ومتميزه دقة ووضوح في الخطوط تعيش لمدى أطول أنواع وأشكال وموديلات مختلفة من الطابعات لاغني عنها للمولات والمحلات والسوبر ماركت والعديد من الأنشطة المشابهه خصم خاص للكميات فروعنا بالمملكه ( جده _ القصيم _ الرياض _ خميس مشيط _ الخبر ) ودولة البحرين للطلب والمراسلة ت / واتس 0558860700