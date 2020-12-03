الطابعات الحرارية والباركود الحديثة

(للبيع)
|طابعات الفواتير الباركود والحرارية طابعات سريعه ومتميزه دقة ووضوح في الخطوط تعيش لمدى أطول أنواع وأشكال وموديلات مختلفة من الطابعات لاغني عنها للمولات والمحلات والسوبر ماركت والعديد من الأنشطة المشابهه خصم خاص للكميات فروعنا بالمملكه ( جده _ القصيم _ الرياض _ خميس مشيط _ الخبر ) ودولة البحرين للطلب والمراسلة ت / واتس 0558860700
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جمال
|التليفون:
|0558860700
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|العنوان:
|بوابات التحكم في دخول وخروج السيارات- العليا
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|5/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075158
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال