الصيف عندنا مختلف مع لاسيرينا السخنة

صيفك عندنا مختلف في لاسيرينا السخنة واستمتع بأحلي الالعاب الترفيهية اكوا بارك والبنانا و الباراشوت وكمان في حمامات سباحة وكيدز اريا ومطاعم وكافيهات ومنطقة ملاعب وبحيرات صناعية وخدمات غيرهم كتير وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالفرش بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد اتصل علي 01279848994 وامتلك في السخنة