الصيف عندنا مختلف مع لاسيرينا السخنة

(للتقسيط)
|صيفك عندنا مختلف في لاسيرينا السخنة واستمتع بأحلي الالعاب الترفيهية اكوا بارك والبنانا و الباراشوت وكمان في حمامات سباحة وكيدز اريا ومطاعم وكافيهات ومنطقة ملاعب وبحيرات صناعية وخدمات غيرهم كتير وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالفرش بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد اتصل علي 01279848994 وامتلك في السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|91,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/3/2020
|رقم الإعلان:
|2057018
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