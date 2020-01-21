الصيدلية هي الحل الامثل للاستثمار في العاصمة

(للتقسيط)
|صيدليتك في العاصمة الادارية الجديدة هي الحل الامثل للاستثمار والربح الاكبر وتقع في مول sixty بموقع متميز جدا بالحي الحكومي والمالي وامام وزارة المالية واكبر مكتبة بالشرق الاوسط ومتحف وطني ضخم ومساحتها 120م بمقدم بسيط وبدون فوائد وبالتقسيط المريح كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,700,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049943
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