الصناعة التقليدية المغربية والفن المعمارالزليج والجبس

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صورة الاعلان: الصناعة التقليدية المغربية والفن المعمارالزليج والجبس - في الإمارات

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يعتبر الزليج التقليدي - الفاسي من أهم المصنوعات التقليدية التي يفتخر بها المغرب داخل وخارج أرض الوطن، فصناعة الزليج ترجع إلى القرن العاشر ميلادي. شركة ARTS KNR لديها خبرة طويلة في مجال الفن المعمار المغربي - الأندلسي والصناعة التقليدية. (منزل او شقة او فيلا او مشروع او فندق ) تقدم لعملائها الكرام الأشغال التالية : ⏬ ✅ تركيب الزليج المغربي التقليدي 💙❤🤍💚🖤 ⛔#هام نلتزم لزبنائنا الكرام بالجودة و الإتقان و كذا الثمن المناسب.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ARTS KNR Kanar
التليفون: 0212603298292

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العنوان: TANGER, tangier- tangier
طنجة تطوان -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 90,000 دولار
تاريخ الإعلان: 6/11/2021
رقم الإعلان: 2110228
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع .أرض تجارية | روضة أبوظبي

للبيع .أرض تجارية | روضة أبوظبي

(للبيع)

للبيع .أرض تجارية | روضة أبوظبي أرض تجارية مساحة الأرض : 19,000 قدم مربع مساحة البناء : 109,500 ق.
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6/11/2021
صورة الاعلان: للبيع .أرض تجارية | روضة أبوظبي

للبيع .أرض تجارية | روضة أبوظبي

(للبيع)

للبيع .أرض تجارية | روضة أبوظبي أرض تجارية مساحة الأرض : 19,000 قدم مربع مساحة البناء : 109,500 ق.
القسم: 

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6/11/2021
صورة الاعلان: للبيع .أرض سكنية | على البحر مباشرة | قرية المارينا أبوظبي

للبيع .أرض سكنية | على البحر مباشرة | قرية المارينا أبوظبي

(للبيع)

للبيع .أرض سكنية | على البحر مباشرة | قرية المارينا أبوظبي أرض سكنية الأرض مساحتها : 38,500 قدم مر.
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اتصل

6/11/2021
صورة الاعلان: للبيع .أرض سكنية | على البحر مباشرة | قرية المارينا أبوظبي

للبيع .أرض سكنية | على البحر مباشرة | قرية المارينا أبوظبي

(للبيع)

للبيع .أرض سكنية | على البحر مباشرة | قرية المارينا أبوظبي أرض سكنية الأرض مساحتها : 38,500 قدم مر.
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6/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 3 فلل | تشطيب فاخر | معسكر ال نهيان أبوظبي

للبيع.مجمع 3 فلل | تشطيب فاخر | معسكر ال نهيان أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع 3 فلل | تشطيب فاخر | معسكر ال نهيان أبوظبي مجمع 3 فلل كل فيلا تتكون من : الطابق الأرضي .
القسم: 

اتصل

6/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 3 فلل | تشطيب فاخر | معسكر ال نهيان أبوظبي

للبيع.مجمع 3 فلل | تشطيب فاخر | معسكر ال نهيان أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع 3 فلل | تشطيب فاخر | معسكر ال نهيان أبوظبي مجمع 3 فلل كل فيلا تتكون من : الطابق الأرضي .
القسم: 

اتصل

6/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية تجارية | 7 طوابق | المصفح الشعبية أبوظبي

للبيع.بناية تجارية | 7 طوابق | المصفح الشعبية أبوظبي

(للبيع)

للبيع.بناية تجارية | 7 طوابق | المصفح الشعبية أبوظبي بناية مكونة من : الطابق الأرضي - طابق الميزاني.
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اتصل

6/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية تجارية | 7 طوابق | المصفح الشعبية أبوظبي

للبيع.بناية تجارية | 7 طوابق | المصفح الشعبية أبوظبي

(للبيع)

للبيع.بناية تجارية | 7 طوابق | المصفح الشعبية أبوظبي بناية مكونة من : الطابق الأرضي - طابق الميزاني.
القسم: 

اتصل

6/11/2021
صورة الاعلان: للبيع. بناية تجارية | 5 طوابق | الخالدية أبوظبي

للبيع. بناية تجارية | 5 طوابق | الخالدية أبوظبي

(للبيع)

للبيع. بناية تجارية | 5 طوابق | الخالدية أبوظبي بناية تجارية مكونة من : الطابق الأرضي - طابق الميزا.
القسم: 

اتصل

6/11/2021
صورة الاعلان: للبيع. بناية تجارية | 5 طوابق | الخالدية أبوظبي

للبيع. بناية تجارية | 5 طوابق | الخالدية أبوظبي

(للبيع)

للبيع. بناية تجارية | 5 طوابق | الخالدية أبوظبي بناية تجارية مكونة من : الطابق الأرضي - طابق الميزا.
القسم: 

اتصل

6/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية تجارية | 5 طوابق | شارع المرور أبوظبي

للبيع.بناية تجارية | 5 طوابق | شارع المرور أبوظبي

(للبيع)

للبيع.بناية تجارية | 5 طوابق | شارع المرور أبوظبي بناية على شارعين موقع مميز جدا تتكون من : الطابق .
القسم: 

اتصل

6/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية تجارية | 5 طوابق | شارع المرور أبوظبي

للبيع.بناية تجارية | 5 طوابق | شارع المرور أبوظبي

(للبيع)

للبيع.بناية تجارية | 5 طوابق | شارع المرور أبوظبي بناية على شارعين موقع مميز جدا تتكون من : الطابق .
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6/11/2021
صورة الاعلان: للبيع مزرعه منطقة الرياض ( جنوب الشامخة) زاويه وشارعين موقع مميز مساحتها (

للبيع مزرعه منطقة الرياض ( جنوب الشامخة) زاويه وشارعين موقع مميز مساحتها (

(للبيع)

للبيع مزرعه منطقة الرياض ( جنوب الشامخة) زاويه وشارعين موقع مميز مساحتها ( 500*600 قدم) المزرعه مزرو.

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6/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 6 فلل | موقع متميز | مدينة خليفة أبوظبي

للبيع.مجمع 6 فلل | موقع متميز | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع 6 فلل | موقع متميز | مدينة خليفة أبوظبي مجمع 6 فلل مقسم كالاتي : فيلتين كل منهما تتكون م.
القسم: 

اتصل

6/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 6 فلل | موقع متميز | مدينة خليفة أبوظبي

للبيع.مجمع 6 فلل | موقع متميز | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع 6 فلل | موقع متميز | مدينة خليفة أبوظبي مجمع 6 فلل مقسم كالاتي : فيلتين كل منهما تتكون م.
القسم: 

اتصل

6/11/2021
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