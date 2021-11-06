الصناعة التقليدية المغربية والفن المعمارالزليج والجبس

(طلب عمل)
|يعتبر الزليج التقليدي - الفاسي من أهم المصنوعات التقليدية التي يفتخر بها المغرب داخل وخارج أرض الوطن، فصناعة الزليج ترجع إلى القرن العاشر ميلادي. شركة ARTS KNR لديها خبرة طويلة في مجال الفن المعمار المغربي - الأندلسي والصناعة التقليدية. (منزل او شقة او فيلا او مشروع او فندق ) تقدم لعملائها الكرام الأشغال التالية : ⏬ ✅ تركيب الزليج المغربي التقليدي 💙❤🤍💚🖤 ⛔#هام نلتزم لزبنائنا الكرام بالجودة و الإتقان و كذا الثمن المناسب.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ARTS KNR Kanar
|التليفون:
|0212603298292
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|TANGER, tangier- tangier
طنجة تطوان - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|90,000 دولار
|تاريخ الإعلان:
|6/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110228
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