الصناعة التقليدية المغربية والفن المعمارالزليج والجبس

يعتبر الزليج التقليدي - الفاسي من أهم المصنوعات التقليدية التي يفتخر بها المغرب داخل وخارج أرض الوطن، فصناعة الزليج ترجع إلى القرن العاشر ميلادي. شركة ARTS KNR لديها خبرة طويلة في مجال الفن المعمار المغربي - الأندلسي والصناعة التقليدية. (منزل او شقة او فيلا او مشروع او فندق ) تقدم لعملائها الكرام الأشغال التالية : ⏬ ✅ تركيب الزليج المغربي التقليدي 💙❤🤍💚🖤 ⛔#هام نلتزم لزبنائنا الكرام بالجودة و الإتقان و كذا الثمن المناسب.