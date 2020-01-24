الصفوة لجلب وإستقدام وتأجير العمالة والخادمات من مختلف الجنسيات

(فرص)
|جلب وإستقدام وتأجير عمالة من مختلف الجنسيات وكافة المهن والتخصصات عمالة رجالية وعمالة منزلية متوفر عمالة بأعداد كبير مع توفير سكن ومواصلات أو بدون وكما يتوفر سكن عمال للإيجار بأبوظبي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الصفوة لجلب العمالة والخدم
|التليفون:
|024430777 - 0555969423
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|شارع دلما متفرع من شارع المطار مقابل جريدة الإتحاد- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|19/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053431
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