الشيرو برادة نادرة والذي بحالته الاصلية اكثر ندرة مثل هذه البرادة المميزة سعرا وحالة للبيع برادة شيرو موديل 2008 مع مبرد كارير فيكتور 1850 تبريد حتى -30 ( يمكن استبدال المبرد بمبرد ثرموكنق خليّة SB 210 او SL 200 E ) رقم العرض للسؤال عنه هو 412085 ارتفاع 260 سم . الطول 13 متر و40 سم . عرض252 سم شاسيه كامل قوي جدا نتشرف بتواصلكم معنا هاتفيا او بالكتابة على الواتس أب رقم جوال / واتس اب 0541437304 أو 0509313043 ومن خارج السعودية راسلنا واتساب علي رقم 00966509313043 #برادتك_عندنا