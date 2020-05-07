(للبيع)
|الشيرو برادة نادرة والذي بحالته الاصلية اكثر ندرة مثل هذه البرادة المميزة سعرا وحالة للبيع برادة شيرو موديل 2008 مع مبرد كارير فيكتور 1850 تبريد حتى -30 ( يمكن استبدال المبرد بمبرد ثرموكنق خليّة SB 210 او SL 200 E ) رقم العرض للسؤال عنه هو 412085 ارتفاع 260 سم . الطول 13 متر و40 سم . عرض252 سم شاسيه كامل قوي جدا نتشرف بتواصلكم معنا هاتفيا او بالكتابة على الواتس أب رقم جوال / واتس اب 0541437304 أو 0509313043 ومن خارج السعودية راسلنا واتساب علي رقم 00966509313043 #برادتك_عندنا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|البرادات العالمية
|التليفون:
|0509313043
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|العنوان:
|- الرباض
جازان - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|31/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059956
1 ريال
1 ريال