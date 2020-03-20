الشركه الوسام الفرنسيه للخدمات ومكافحه الحشرات

(للبيع)
|لشركه الوسام الفرنسيه للخدمات نوفر العاملات النظافه يوميات اسبوعيه وشهريه ومقيمه ورعايه مسنين وبيبى ستر ع ايدى رحيمه كما يوجد عماله اجنبيه سودان ونيجريا واثيوبيا الاسعار مناسبه لكافه الفئات ويوجد لدينا مكافحه جميع انواع الحشرات للشركات والمطابخ والمحلات التجاريه والمصانع والمنازل والفيلات بلرش وتعفير بودرة والمكافحه بحقن الجل وبلضمان
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الشركه الوسام الفرنسيه
|التليفون:
|01207040101 01555656697
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|العنوان:
|- فيصل الجيزة مدينه السادات
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056890
4,000 جنيه