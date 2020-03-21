الشركه الوسام الفرنسيه للخدمات ومكافحه الحشرات

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
شركه الوسام الفرنسيه للخدمات مطلوب ولدينا جميع العاملات النظافه يوميات اسبوعيه وشهريه ومقيمه ورعايه مسنين وبيبى ستر ع ايدى رحيمه ويوجد لدنيا سائقين وسكرتاريه ورجال امن كما يوجد عماله اجنبيه سودان ونيجريا واثيوبيا الاسعار مناسبه لكافه الفئات ويوجد لدينا مكافحه جميع انواع الحشرات للشركات والمطابخ والمحلات التجاريه والمصانع والمنازل والفيلات بلرش وتعفير بودرة والمكافحه بحقن الجل وبلضمان لارسال البيانات ع الواتس 01207040101
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الشركه الوسام الفرنسيه
التليفون: 01207040101 01555656697 01150017847 01207040101

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العنوان: - فيصل
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/3/2020
رقم الإعلان: 2056747
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13/2/2020
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- في القاهرة مصر

نزود الاسر بالخادمات والمربيات وراعيات المسنين بكافة المحافظات01017902000 أفضل عماله مصريه وأجنبية م.
العنوان:

القاهرة - مصر

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10/2/2020
صورة الاعلان: خادمات,مربيات,جليسات مسنين نوفرها لجميع المحافظات01223333060 - في القاهرة مصر

خادمات,مربيات,جليسات مسنين نوفرها لجميع المحافظات01223333060

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

خادمات,مربيات,جليسات مسنين نوفرها لجميع المحافظات01223333060 نوفر الخادمة و الشغالة و المربية اجانب .
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

6/2/2020
صورة الاعلان: توظيف مربيات وخادمات وراعيات مسنين للاسر بكافة لمحافظات - في القاهرة مصر

توظيف مربيات وخادمات وراعيات مسنين للاسر بكافة لمحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

توظيف مربيات وخادمات وراعيات مسنين للاسر بكافة لمحافظات01126700074 خدم شغالات اجانب من نيجيريا _ أثي.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

30/1/2020
صورة الاعلان: نوفر البيبيسيتر والشغالة وراعية المسنين لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

نوفر البيبيسيتر والشغالة وراعية المسنين لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفر البيبيسيتر والشغالة وراعية المسنين لجميع المحافظات01017902000 الوطنية لتوفير الخدم والشغالات - .
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

27/1/2020
صورة الاعلان: نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والخدم والشغالات وعاملات النظافة - في القاهرة مصر

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والخدم والشغالات وعاملات النظافة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

نوفر بالضمانات الكاملة الشغالات المقيمات والشهريات واليوميات من المصريات و الاجنبيات أفريقيا سودانيا.
العنوان:

القاهرة - مصر

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25/1/2020
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