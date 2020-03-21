الشركه الوسام الفرنسيه للخدمات ومكافحه الحشرات

(للبيع)
|شركه الوسام الفرنسيه للخدمات مطلوب ولدينا جميع العاملات النظافه يوميات اسبوعيه وشهريه ومقيمه ورعايه مسنين وبيبى ستر ع ايدى رحيمه ويوجد لدنيا سائقين وسكرتاريه ورجال امن كما يوجد عماله اجنبيه سودان ونيجريا واثيوبيا الاسعار مناسبه لكافه الفئات ويوجد لدينا مكافحه جميع انواع الحشرات للشركات والمطابخ والمحلات التجاريه والمصانع والمنازل والفيلات بلرش وتعفير بودرة والمكافحه بحقن الجل وبلضمان لارسال البيانات ع الواتس 01207040101
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الشركه الوسام الفرنسيه
|التليفون:
|01207040101 01555656697 01150017847 01207040101
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|العنوان:
|- فيصل
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056747
3,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
(للبيع)- في القاهرة مصر
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