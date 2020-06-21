الشركه الوسام الفرنسيه للخدمات ومكافحه الحشرات

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تفاصيل الإعلان
مكافحة النمل اصبحت من ضروريات النظافة العامة ,التي يطلبها كل بيت عصري , اصبحت حشرات النمل تصنف من اقوى الحشرات التي تؤثر وبشكل قوي جداً في حياة الانسان . وبدون مكافحة النمل يصل الضرر الى الكثير من الاشياء الهامة التي تخصنا في حياتنا اليومية ,فمثلاً النمل يسبب ضرراً بالغاً علي المباني و بالرغم من أن الكثير من المهندسين الزراعيين يعملون على مكافحة النمل بكامل انواعه إلا أن هناك الكثير من انواع النمل ,التي تحتاج الى ضرورة معاملة حشرات النمل بخبرة حتي يتم التخلص منه نهائياً , ذلك لا يتم إلا بإستخد
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الشركه الفرنسيه لمكافحة الحشرات و الخدمات الشاملة
التليفون: 01027904477 01151800999 01275550242

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العنوان: ابراج سيدى جابر -سموحة- الاسكندريه
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 29/6/2020
رقم الإعلان: 2061828
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