الشركه الوسام الفرنسيه للخدمات ومكافحه الحشرات

(فرصة عمل)
|خدمات نظافة شامل نوفرجميع انوع العمالة المنزلية والموسمية بالضمانات عاملات نظافة - مربيات اطفال - جليسات مسنين - طباخات - عمال بوفيه - سكرتارية - كاشير - السائق والساعي والشيف بواب - حارس - بالشركة الفرنسية للخدمات المنزلية ووللشركات ة - مكافحة حشرات وقوارض - تشغيل وصيانة عمومية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الشركه الفرنسيه لمكافحة الحشرات و الخدمات الشاملة
|التليفون:
|01223333060 01017902000 01126700074
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|العنوان:
|ابراج سيدى جابر -سموحة- الكورنيش
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|31/12/2020
|رقم الإعلان:
|2078266
4,000 جنيه
2,000 جنيه
3,000 جنيه
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3,000 جنيه
4,000 جنيه
3,000 جنيه
3,000 جنيه
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3,000 جنيه
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