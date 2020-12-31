الشركه الوسام الفرنسيه للخدمات ومكافحه الحشرات

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
خدمات نظافة شامل الشركة الفرنسية للخدمات المنزلية ووللشركات ة - مكافحة حشرات وقوارض - تشغيل وصيانة عمومية نوفرجميع انوع العمالة المنزلية والموسمية بالضمانات عاملات نظافة - مربيات اطفال - جليسات مسنين - طباخات - عمال بوفيه - سكرتارية - كاشير - السائق والساعي والشيف بواب - حارس - بودي جارد للتواصل : 0175550242 /01027904477 / 01151800999 الاسكندرية 034252633 القاهرة 0222840489
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الشركه الفرنسيه
التليفون: 01207040101 01555656697 01150017847 01207040101

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: ابراج سيدى جابر -سموحة- الكورنيش
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 31/12/2020
رقم الإعلان: 2078163
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صورة الاعلان: الشركه الوسام الفرنسيه للخدمات ومكافحه الحشرات - في الإسكندرية مصر

الشركه الوسام الفرنسيه للخدمات ومكافحه الحشرات

(فرصة عمل)

- في الإسكندرية مصر

خدمات نظافة شامل نوفرجميع انوع العمالة المنزلية والموسمية بالضمانات عاملات نظافة - مربيات اطفال - .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

4,000 جنيه

31/12/2020
صورة الاعلان: نوفر راعيات المسنين والمربيات وعاملات النظافة لجميع المحافظات - في الإسكندرية مصر

نوفر راعيات المسنين والمربيات وعاملات النظافة لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

لراحة كل أسرة الوطنية توفر عمالة منزلية لجميع المحافظات01126700074 كلّ ما تبحث عنه من عاملات النظافة.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

6/11/2020
صورة الاعلان: شركه الوسام للخدمات المنزليه - في الإسكندرية مصر

شركه الوسام للخدمات المنزليه

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر والهاوس كيبر وجليس.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

3,000 جنيه

4/11/2020
صورة الاعلان: الوطنية للخدمات لتوفير جميع العمالة المنزلية - في الإسكندرية مصر

الوطنية للخدمات لتوفير جميع العمالة المنزلية

(فرص)

- في الإسكندرية مصر

توفيرعمالة منزلية نوفر للعائلات بالضمانات القانونية جميع انواع العمالة المنزلية مثل المربيات والطب.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: الوطنية للخدمات لتوفير جميع العمالة المنزلية - في الإسكندرية مصر

الوطنية للخدمات لتوفير جميع العمالة المنزلية

(فرص)

- في الإسكندرية مصر

توفيرعمالة منزلية نوفر للعائلات بالضمانات القانونية جميع انواع العمالة المنزلية مثل المربيات والطب.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل - في الإسكندرية مصر

الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل

(فرص)

- في الإسكندرية مصر

لدينا عاملات نظافة مربيات,جليسات المسنين متوفرة لكافة لمحافظات 01126700074 نوفر للأسر المربيات ور.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

3,000 جنيه

18/10/2020
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صورة الاعلان: الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل - في الإسكندرية مصر

الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل

(فرص)

- في الإسكندرية مصر

لدينا عاملات نظافة مربيات,جليسات المسنين متوفرة لكافة لمحافظات 01126700074 نوفر للأسر المربيات ور.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

4,000 جنيه

18/10/2020
صورة الاعلان: الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل - في الإسكندرية مصر

الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل

(فرص)

- في الإسكندرية مصر

لدينا عاملات نظافة مربيات,جليسات المسنين متوفرة لكافة لمحافظات 01126700074 نوفر للأسر المربيات ور.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

3,000 جنيه

18/10/2020
صورة الاعلان: الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل - في الإسكندرية مصر

الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل

(فرص)

- في الإسكندرية مصر

لدينا عاملات نظافة مربيات,جليسات المسنين متوفرة لكافة لمحافظات 01126700074 نوفر للأسر المربيات ور.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

3,000 جنيه

18/10/2020
صورة الاعلان: الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل - في الإسكندرية مصر

الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل

(فرص)

- في الإسكندرية مصر

توفير العمالة المنزلية نوفر لكم كل احتياجاتكم من عمالة منزلية كالشغالات والمربيات وراعيات المسنين.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

6/10/2020
صورة الاعلان: الوطنية للخدمات لتوفير جميع العمالة المنزلية - في الإسكندرية مصر

الوطنية للخدمات لتوفير جميع العمالة المنزلية

(مطلوب للإيجار)

- في الإسكندرية مصر

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر والهاوس كيبر وجليس.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

6/10/2020
صورة الاعلان: الوطنية للخدمات لتوفير جميع العمالة المنزلية - في الإسكندرية مصر

الوطنية للخدمات لتوفير جميع العمالة المنزلية

(فرص)

- في الإسكندرية مصر

توفيرعمالة منزلية نوفر للعائلات بالضمانات القانونية جميع انواع العمالة المنزلية مثل المربيات وال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

3,000 جنيه

5/10/2020
صورة الاعلان: الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل - في الإسكندرية مصر

الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل

(فرص)

- في الإسكندرية مصر

خدمات نظافة شاملة نحن متخصصون فى خدمات النظافة الشاملة للشقق ووالمنازل والشركات والمكاتب وغسيل وتنظي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

5/10/2020
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