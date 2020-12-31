الشركه الوسام الفرنسيه للخدمات ومكافحه الحشرات

(فرصة عمل)
|خدمات نظافة شامل الشركة الفرنسية للخدمات المنزلية ووللشركات ة - مكافحة حشرات وقوارض - تشغيل وصيانة عمومية نوفرجميع انوع العمالة المنزلية والموسمية بالضمانات عاملات نظافة - مربيات اطفال - جليسات مسنين - طباخات - عمال بوفيه - سكرتارية - كاشير - السائق والساعي والشيف بواب - حارس - بودي جارد للتواصل : 0175550242 /01027904477 / 01151800999 الاسكندرية 034252633 القاهرة 0222840489
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الشركه الفرنسيه
|التليفون:
|01207040101 01555656697 01150017847 01207040101
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|العنوان:
|ابراج سيدى جابر -سموحة- الكورنيش
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|31/12/2020
|رقم الإعلان:
|2078163
4,000 جنيه
2,000 جنيه
3,000 جنيه
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3,000 جنيه
4,000 جنيه
3,000 جنيه
3,000 جنيه
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3,000 جنيه
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