الشركه الوسام الفرنسيه للخدمات ومكافحه الحشرات

(فرصة عمل)
|نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر والهاوس كيبر وجليسات المسنين وراعيات المسنين المقيمات والغيير مقيمات والشهرية واليومية من جميع الجنسيات كما نوفر السائق والساعى والشيف وعمال البوفيه ونوفر البواب والجناينى والبودى جارد و نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتدربة وذات خبرة ونرعى الحالات الحرجة والمتقدمة وحالات الزهايمر والكسور ونوفر الشيفت النهارى والليلى والاقامة الكاملة 01017902000 – 01126700074 – 01223333060
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الشركه الفرنسيه
|التليفون:
|01207040101 01555656697 01150017847 01207040101
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|العنوان:
|ابراج سيدى جابر -سموحة- الكورنيش
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/12/2020
|رقم الإعلان:
|2078134
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