الشركه الفرنسيه لمكافحه جميع انواع الحشرات

(للبيع)

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: الشركه الفرنسيه لمكافحه جميع انواع الحشرات - في 6 أكتوبر مصر

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لشركه الوسام الفرنسيه للخدمات نوفر العاملات النظافه يوميات اسبوعيه وشهريه ومقيمه ورعايه مسنين وبيبى ستر ع ايدى رحيمه ويوجد لدنيا سائقين وسكرتاريه ورجال امن كما يوجد عماله اجنبيه سودان ونيجريا واثيوبيا الاسعار مناسبه لكافه الفئات ويوجد لدينا مكافحه جميع انواع الحشرات للشركات والمطابخ والمحلات التجاريه والمصانع والمنازل والفيلات بلرش وتعفير بودرة والمكافحه بحقن الجل وبلضمان
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الشركه الوسام الفرنسيه
التليفون: 01207040101 01555656697 01150017847 01207040101

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الكورنيش حدائق الاهرام العتبه الموسكى
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/4/2020
رقم الإعلان: 2057664
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صورة الاعلان: الشركه الوسام الفرنسيه للخدمات ومكافحه الحشرات - في 6 أكتوبر مصر

الشركه الوسام الفرنسيه للخدمات ومكافحه الحشرات

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

لشركه الوسام الفرنسيه للخدمات نوفر العاملات النظافه يوميات اسبوعيه وشهريه ومقيمه ورعايه مسنين وبيبى .
العنوان:

6 أكتوبر - مصر

3,000 جنيه

28/3/2020
صورة الاعلان: نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة - في 6 أكتوبر مصر

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

شغالات ومربيات أطفال و عاملات نظافة و راعيات المسنين خدم وشغالات في مصر من مختلف الجنسيات مصريات و ا.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر

4,000 جنيه

20/3/2020
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