الشركه الفرنسيه لمكافحه جميع انواع الحشرات

(للبيع)
|ولشركه الوسام الفرنسيه للخدمات لدينا العاملات النظافه يوميات اسبوعيه وشهريه ومقيمه ورعايه مسنين وبيبى ستر ع ايدى رحيمه ويوجد لدنيا سائقين وسكرتاريه ورجال امن كما يوجد عماله اجنبيه سودان ونيجريا واثيوبيا الاسعار مناسبه لكافه الفئات ويوجد لدينا مكافحه جميع انواع الحشرات للشركات والمطابخ والمحلات التجاريه والمصانع والمنازل والفيلات بلرش وتعفير بودرة والمكافحه بحقن الجل وبلضمان
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الشركه الوسام الفرنسيه
|التليفون:
|01207040101 01555656697 01150017847 01207040101
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|العنوان:
|- اكفر الشيخ المنوفيه
الوادي الجديد - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/3/2020
|رقم الإعلان:
|2057055
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