الشركه الفرنسيه لمكافحه جميع انواع الحشرات

(للبيع)
|ويوجد لدينا مكافحه جميع انواع الحشرات للشركات والمطابخ والمحلات التجاريه والمصانع والمنازل والفيلات بلرش وتعفير بودرة والمكافحه بحقن الجل وبلضمان
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الشركه الفرنسيه
|التليفون:
|01207040101 01555656697 01150017847 01207040101
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|العنوان:
|- الكورنيش
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/3/2020
|رقم الإعلان:
|2057041
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