الشركه الفرنسيه للخدمات الشامله ومكافحه الحشرات

(للبيع)
|خدماتنا : لدينا اقوى المبيدات المستوردة بدون رائحة لمكافحة: (الصراصير - النمل - السوس -الناموس- البق - الفئران- جميع الحشرات) رش المطبخ بدون ازالة الاوانى، والمنزل بدون مواد سامة او مغادرة المكان. ليس للمبيدات اضرار للاطفال وكبار السن وذوى الحساسيه. تقوم الشركه الفرنسية بمتابعه دوريه للعميل كل ثلاث شهور لضمان عمليه مكافحه حشرات امنه و صحيه كما ان لدينا عمال مدربون على أعلى مستوى متخصصون فى مكافحة جميع انواع الحشرات والقوارض ،خبراء في الإبادة الفورية وذلك باستخدام احدث المعدات خدمه 24 ساعه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الشركه الفرنسيه للخدمات الشامله و مكافحه الحشرات
|التليفون:
|01555656697
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|العنوان:
|ابراج سيدى جابر -سموحة- سموحة
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060534
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3,000 جنيه
3,000 جنيه
3,000 جنيه