الشركه الفرنسيه للخدمات الشاملة ومكافحه الحشرات

(للبيع)
|ومتخصصون فى مكافحة جميع انواع الحشرات والقوارض نحن خبراء في الإبادة الفورية لجميع أنواع الحشرات الزاحفة والطائرة و إبادة الصراصير خاصة الصرصار الامريكى و مكافحة السوس بالحقن والتبخير ومكافحة الناموس والبعوض والبق والبراغيث والعته بالرش والتبخير والضباب ومكافحة وإبادة جميع الآفات الضارة باستخدام مواد مصرح بها من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وهى ذات مفعول قوى وممتد وذات قوة قتل وإسقاط فوري للحشرة وهى صديقة للإنسان والبيئة وذلك باستخدام احدث المعدات و أفراد مدربون على أعلى مستوى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الشركه الفرنسيه لمكافحة الحشرات و الخدمات الشاملة
|التليفون:
|01555656697
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|ابراج سيدى جابر -سموحة- سموحة
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060125
3,000 جنيه
2,000 جنيه
3,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,500 جنيه
2,000 جنيه
3,000 جنيه
3,000 جنيه
اتصل
3,000 جنيه
3,000 جنيه
3,000 جنيه
2,000 جنيه