الشركه الفرنسيه للخدمات الشاملة ومكافحه الحشرات

ومتخصصون فى مكافحة جميع انواع الحشرات والقوارض نحن خبراء في الإبادة الفورية لجميع أنواع الحشرات الزاحفة والطائرة و إبادة الصراصير خاصة الصرصار الامريكى و مكافحة السوس بالحقن والتبخير ومكافحة الناموس والبعوض والبق والبراغيث والعته بالرش والتبخير والضباب ومكافحة وإبادة جميع الآفات الضارة باستخدام مواد مصرح بها من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وهى ذات مفعول قوى وممتد وذات قوة قتل وإسقاط فوري للحشرة وهى صديقة للإنسان والبيئة وذلك باستخدام احدث المعدات و أفراد مدربون على أعلى مستوى