الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل

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تفاصيل الإعلان
نحن متخصصون فى خدمات النظافة الشاملة للشقق ووالمنازل والشركات والمكاتب وغسيل وتنظيف الموكيت والسجاد والحوائط وجميع انواع الارضيات والانتريهات وتوجد عروض خاصة لدور العبادة. متخصصون فى تقديم خدمات النظافة الشاملة للفنادق والشركات والمنتجعات السياحية والشقق والابراج والمقرات الادارية ومتخصصون فى مكافحة جميع انواع الحشرات والقوارض وغسيل الموكيت والسجاد والتجفيف وجميع الارضيات ومتخصصون فى صيانة وتجميل الواجهات للمنتجعات والفنادق والمقرات الادارية الكبيرة بأقل تكلفة وبلمسة جمالية 0115180999
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الشركة الفرنسية للخدمات
التليفون: 01151800999

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العنوان: - الاسكندرية
مطروح -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 18/8/2020
رقم الإعلان: 2065327
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صورة الاعلان: بارقي مناطق بمدينه الشروق

بارقي مناطق بمدينه الشروق

(للبيع)

شركة زياد تقدم أقوي العروض بااااسعار مذهله فرصة مميزة جدا دوبلكس 275 م امامي عبارة عن ( 3غرف + 3 حم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

825,000 جنيه

18/8/2020
صورة الاعلان: امتلك شقتك وسط اجمل فيو لكريستال لاجون فى Town Gate

امتلك شقتك وسط اجمل فيو لكريستال لاجون فى Town Gate

(للبيع)

باجمل فيو لكريستال لاجون امتلك شقتك فى Town Gate قريب من مطاعم ومولات التجارية وبيوتى سنتر ونادى ريا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

213,000 جنيه

18/8/2020
صورة الاعلان: باقل سعر متر امتلك شقتك فى Town Gate

باقل سعر متر امتلك شقتك فى Town Gate

(للبيع)

بسعر متر بسيط امتلك شقتك فى Town Gate باميز موقع بالعاصمة الادارية قريب من طريق السخنة والجامعة الرو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

186,000 جنيه

18/8/2020
صورة الاعلان: امتلك شقتك واطمن ع مستقبلك فى Town Gate

امتلك شقتك واطمن ع مستقبلك فى Town Gate

(للبيع)

اطمن ع مستقبلك فى Town Gate وسط امن وحراسة 24 ساعة قريب من عيادات الطبية ومستشفيات ومول تجارى وخدمات.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

159,000 جنيه

18/8/2020
صورة الاعلان: لرفاهية كبيرة امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

لرفاهية كبيرة امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

عيش برفاهية من غير حدود وامتلك شقتك فى كمبوند Town Gate بموقع مميز فى العاصمة الادارية قريب من خدمات.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

171,000 جنيه

18/8/2020
صورة الاعلان: قريب من مطار العاصمة امتلك شقة فى تاون جيت

قريب من مطار العاصمة امتلك شقة فى تاون جيت

(للتقسيط)

امتلك شقتك فى تاون جيت قريب من مطار العاصمة الادارية وحى السفارات واستمتع باجمل فيو ع البحيرات الصنا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

144,000 جنيه

18/8/2020
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صورة الاعلان: امتلك شقتك بدون مقدم بالعاصمة الادارية

امتلك شقتك بدون مقدم بالعاصمة الادارية

(للبيع)

مشروع The Loft الشركة المالكة Living Yards Developments الإستشاري الهندسي DMA (دار المعمار) سابقة .
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

2,100,000 جنيه

18/8/2020
صورة الاعلان: معدات مصانع الاعلاف

معدات مصانع الاعلاف

(للبيع)

يتميز ميزان التعبئة: - يعمل على تعبئة العلف فى اجولة باوزان دقيقة - سهولة نقل العلف وحمايته - تعمل ع.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

18/8/2020
صورة الاعلان: بالتقسيط ع 6 سنين امتلك شاليه فى السخنة

بالتقسيط ع 6 سنين امتلك شاليه فى السخنة

(للبيع)

هتقسط براحتك ع 6 سنين وهتمتلك شاليه بحديقة 110 م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حما.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

193,000 جنيه

18/8/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك وسط الجمال فى السخنة

امتلك شاليهك وسط الجمال فى السخنة

(للبيع)

استمتع باجمل بحر وامتلك شاليه 115 م ( 2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) تشطيب سوبر لوكس قري.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

319,000 جنيه

18/8/2020
صورة الاعلان: عيش المتعة كل يوم وامتلك شاليه فورى فى راس سدر

عيش المتعة كل يوم وامتلك شاليه فورى فى راس سدر

(للبيع)

امتلك شاليه فورا فى راس سدر وعيش المتعة كل يوم مع اصحابك وسط افضل الخدمات حمامات السباحة واكوا بارك .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

198,000 جنيه

18/8/2020
صورة الاعلان: معدات مصانع الاعلاف

معدات مصانع الاعلاف

(للبيع)

مكبس العلف تقدم لكم شركة الجوهرى لمعدات مصانع الاعلاف (مكبس العلف) وهو العامل الرئيسي في خط انتاج ال.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

18/8/2020
صورة الاعلان: (اخناتون عقارات الهرم) مصنع جمالون 1000م للايجار ( مرخص ) بالهرم

(اخناتون عقارات الهرم) مصنع جمالون 1000م للايجار ( مرخص ) بالهرم

(للإيجار)

مصنع جمالون 1000 م للايجار به (رخصه تصنيع .) دائري المنيب نزله المنصوريه هرم. كهرباء 3 فاز / كامل ال.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

35,000 جنيه

18/8/2020
صورة الاعلان: محل للبيع قريب من kids area فى لافاييت مول

محل للبيع قريب من kids area فى لافاييت مول

(للبيع)

قريب من kids area امتلك محلك فى مول لافاييت 28م بالدور الاول قريب من اهم المعالم العاصمة الادارية ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

364,000 جنيه

18/8/2020
صورة الاعلان: فى حى الدوان تاون امتلك محلك فى لافاييت مول

فى حى الدوان تاون امتلك محلك فى لافاييت مول

(للتقسيط)

فى حى الداون تاون امتلك محلك بلافاييت مول 28 م بالدور الارضى قريب من skating center و مركز البولينج .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

448,000 جنيه

18/8/2020
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