الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل

(فرص)
|نحن متخصصون فى خدمات النظافة الشاملة للشقق ووالمنازل والشركات والمكاتب وغسيل وتنظيف الموكيت والسجاد والحوائط وجميع انواع الارضيات والانتريهات وتوجد عروض خاصة لدور العبادة. متخصصون فى تقديم خدمات النظافة الشاملة للفنادق والشركات والمنتجعات السياحية والشقق والابراج والمقرات الادارية ومتخصصون فى مكافحة جميع انواع الحشرات والقوارض وغسيل الموكيت والسجاد والتجفيف وجميع الارضيات ومتخصصون فى صيانة وتجميل الواجهات للمنتجعات والفنادق والمقرات الادارية الكبيرة بأقل تكلفة وبلمسة جمالية 0115180999
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الشركة الفرنسية للخدمات
|التليفون:
|01151800999
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|العنوان:
|- الاسكندرية
مطروح - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|18/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065327
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