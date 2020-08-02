الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل

(فرص)
|خدمات نظافة شاملة نحن متخصصون فى خدمات النظافة الشاملة للشقق ووالمنازل والشركات والمكاتب وغسيل وتنظيف الموكيت والسجاد والحوائط وجميع انواع الارضيات والانتريهات وتوجد عروض خاصة لدور العبادة. متخصصون فى تقديم خدمات النظافة الشاملة للفنادق والشركات والمنتجعات السياحية والشقق والابراج والمقرات الادارية ومتخصصون فى مكافحة جميع انواع الحشرات والقوارض وغسيل الموكيت والسجاد والتجفيف وجميع الارضيات ومتخصصون فى صيانة وتجميل الواجهات للمنتجعات والفنادق والمقرات الادارية الكبيرة بأقل تكلفة وبلمسة جمالية تقو
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الشركة الفرنسية للخدمات
|التليفون:
|01152290062_ 01273578880
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|العنوان:
|ميامي- الكورنيش
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065254
2,000 جنيه
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