الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل

(طلب عمل)

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تفاصيل الإعلان
"خدمات عامة للشركات وتوفير عمالة منزلية بالضمانات للاسر فقط 01151800999 نوفر بالضمانات للاسر والعائلات الراقية فقط جميع انواع الخدم والعمالة المنزلية والخادمات المصريات والاجانب مثل مربيات الاطفال والشغالات وعاملات النظافة المقيمات والشهرية واليومية وراعيات المسنين بالمنزل وخدمات التمريض المنزلى ونرعى المسنين والمرضى بمنازلهم بأيدى امينة ورحيمة ومتخصصة ونرعى ونخدم ذوى الاحتياجات الخاصة والحالات الحرجة والمتقدمة بالمنزل ونوفر السائق والساعى والشيف و السفرجى والجناينى والبواب والحارس والصبى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الفرنسيه للخدمات
التليفون: 01151800999

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العنوان: الاسكندريه- الاسكندرية
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 22/8/2020
رقم الإعلان: 2065520
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السعر
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صورة الاعلان: الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل - في الإسكندرية مصر

الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

"خدمات عامة للشركات وتوفير عمالة منزلية بالضمانات للاسر فقط 01151800999 نوفر بالضمانات للاسر وال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

6,000 جنيه

22/8/2020
صورة الاعلان: الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل - في الإسكندرية مصر

الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل

(فرص)

- في الإسكندرية مصر

"نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية من المربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر والهاوس كيب.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

19/8/2020
صورة الاعلان: الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل - في الإسكندرية مصر

الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

01151800999 نحن متخصصون فى خدمات النظافة الشاملة للشقق ووالمنازل والشركات والمكاتب وغسيل وتنظيف المو.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

19/8/2020
صورة الاعلان: اصلاح شروخ ونقرات زجاج السيارات الامامي - في الإسكندرية مصر

اصلاح شروخ ونقرات زجاج السيارات الامامي

(فرص)

- في الإسكندرية مصر

دكتور كريم اصلاح شروخ ونقرات زجاج السيارات الامامي بالمواد الكيماوية والاشعة بدون فك الزجاج بأقل سعر.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

100 جنيه

10/7/2020
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