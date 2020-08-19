الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل

(طلب عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الإسكندرية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
"خدمات عامة للشركات وتوفير عمالة منزلية بالضمانات للاسر فقط 01151800999 نوفر بالضمانات للاسر والعائلات الراقية فقط جميع انواع الخدم والعمالة المنزلية والخادمات المصريات والاجانب مثل مربيات الاطفال والشغالات وعاملات النظافة المقيمات والشهرية واليومية وراعيات المسنين بالمنزل وخدمات التمريض المنزلى ونرعى المسنين والمرضى بمنازلهم بأيدى امينة ورحيمة ومتخصصة ونرعى ونخدم ذوى الاحتياجات الخاصة والحالات الحرجة والمتقدمة بالمنزل ونوفر السائق والساعى والشيف و السفرجى والجناينى والبواب والحارس
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الفرنسيه للخدمات
التليفون: 01151800999

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الاسكندريه- الاسكندرية
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 19/8/2020
رقم الإعلان: 2065384
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: الفرنسيه للخدمات لتوفير جميع العمالة المنزلية - في الإسكندرية مصر

الفرنسيه للخدمات لتوفير جميع العمالة المنزلية

(فرصة عمل)

- في الإسكندرية مصر

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر والهاوس كيبر وجليس.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

19/8/2020
صورة الاعلان: الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل - في الإسكندرية مصر

الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل

(فرص)

- في الإسكندرية مصر

خدمات نظافة شاملة نحن متخصصون فى خدمات النظافة الشاملة للشقق ووالمنازل والشركات والمكاتب وغسيل وتنظي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

17/8/2020
صورة الاعلان: نوفر الشغالات_جليسات المسنين والاطفال بكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

نوفر الشغالات_جليسات المسنين والاطفال بكافة المحافظات

(فرص)

- في الإسكندرية مصر

بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية مثل الشغالات و الخادمات ومربيات الاطفال و راعيات المسنين والطب.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

2/8/2020
صورة الاعلان: نوفر المربيات والطباخات وعاملات النظافة وجليسات المسنين - في الإسكندرية مصر

نوفر المربيات والطباخات وعاملات النظافة وجليسات المسنين

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

توفيرعمالة منزلية نوفر للعائلات بالضمانات القانونية جميع انواع العمالة المنزلية مثل المربيات والطبا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

30/7/2020
صورة الاعلان: راعيات مسنين.هاوسكي بر.شغالات.مر بيات أطفال نوفرها لجميع المحافظات - في الإسكندرية مصر

راعيات مسنين.هاوسكي بر.شغالات.مر بيات أطفال نوفرها لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

نزود العائلات بالشغالات وراعيات المسنين والاطفال لجميع المحافظات01273656596 نوفر بالضمانات للاسر وال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

18/7/2020
صورة الاعلان: نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة - في الإسكندرية مصر

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة

(فرص)

- في الإسكندرية مصر

خدمات عامة للشركات وتوفير عمالة منزلية نوفر بالضمانات للاسر والعائلات الراقية فقط جميع انواع الخد.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

15/7/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة - في الإسكندرية مصر

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة

(فرص)

- في الإسكندرية مصر

خدمات عامة للشركات وتوفير عمالة منزلية بالضمانات للاسر فقط نوفر بالضمانات للاسر والعائلات الراقية.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

15/7/2020
صورة الاعلان: نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة - في الإسكندرية مصر

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة

(فرص)

- في الإسكندرية مصر

خدمات عامة للشركات وتوفير عمالة منزلية بالضمانات للاسر فقط 01223333060 نوفر بالضمانات للاسر والعائ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

3,000 جنيه

15/7/2020
صورة الاعلان: الشركه الفرنسيه للخدمات الشامله ومكافحه الحشرات - في الإسكندرية مصر

الشركه الفرنسيه للخدمات الشامله ومكافحه الحشرات

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

خدماتنا : لدينا اقوى المبيدات المستوردة بدون رائحة لمكافحة: (الصراصير - النمل - السوس -الناموس- البق.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

500 جنيه

10/6/2020
صورة الاعلان: الشركة الوطنية للخدمات المنزلية و رعاية المسنين - في الإسكندرية مصر

الشركة الوطنية للخدمات المنزلية و رعاية المسنين

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

توظيف العمالة ورعاية المسنين نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة و.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

3,000 جنيه

7/6/2020
صورة الاعلان: الشركه الفرنسيه للخدمات الشاملة ومكافحه الحشرات - في الإسكندرية مصر

الشركه الفرنسيه للخدمات الشاملة ومكافحه الحشرات

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

ومتخصصون فى مكافحة جميع انواع الحشرات والقوارض نحن خبراء في الإبادة الفورية لجميع أنواع الحشرات الز.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

500 جنيه

2/6/2020
صورة الاعلان: نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتدربة ومتخصصة - في الإسكندرية مصر

نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتدربة ومتخصصة

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

كل احتياجاتك من عمالة منزلية كالشغالات والمربيات وراعيات المسنين بنوفره لك بكامل الضمانات القانونية .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

3,000 جنيه

26/5/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager