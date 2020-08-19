الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل

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تفاصيل الإعلان
نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية من المربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر والهاوس كيبر وجليسات المسنين وراعيات المسنين المقيمات والغيير مقيمات والشهرية واليومية من جميع الجنسيات كما نوفر السائق والساعى والشيف وعمال البوفيه ونوفر البواب والجناينى والبودى جارد نرعى المسنين والمسنات بمنازلهم بأيدى أمينة و رحيمة ومتخصصة ونوفر خدمات التمريض المنزلى اليومى بالمنازل للحالات السهلة والحرجة والمتقدمة . خدماتنا متوفرة لجميع المحافظات و جميع المناطق طوال ايام الاسبوع خدمه 01151800999
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الفرنسيه للخدمات
التليفون: 01151800999

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العنوان: ميامي- الاسكندرية
مطروح -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/8/2020
رقم الإعلان: 2065344
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صورة الاعلان: الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل - في مطروح مصر

الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل

(طلب عمل)

- في مطروح مصر

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية من المربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر والهاوس كيبر وجل.
العنوان:

مطروح - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

19/8/2020
صورة الاعلان: الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل - في مطروح مصر

الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل

(طلب عمل)

- في مطروح مصر

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية من المربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر والهاوس كيبر وجل.
العنوان:

مطروح - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

19/8/2020
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