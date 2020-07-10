الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل

(طلب عمل)

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تفاصيل الإعلان
01151800999 نحن متخصصون فى خدمات النظافة الشاملة للشقق ووالمنازل والشركات والمكاتب وغسيل وتنظيف الموكيت والسجاد والحوائط وجميع انواع الارضيات والانتريهات وتوجد عروض خاصة لدور العبادة. متخصصون فى تقديم خدمات النظافة الشاملة للفنادق والشركات والمنتجعات السياحية والشقق والابراج والمقرات الادارية ومتخصصون فى مكافحة جميع انواع الحشرات والقوارض وغسيل الموكيت والسجاد والتجفيف وجميع الارضيات ومتخصصون فى صيانة وتجميل الواجهات للمنتجعات والفنادق والمقرات الادارية الكبيرة بأقل تكلفة وبلمسة جمالية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الفرنسيه للخدمات
التليفون: 01151800999

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العنوان: الساحل الشمالي- الاسكندرية
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 19/8/2020
رقم الإعلان: 2065331
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صورة الاعلان: اصلاح شروخ ونقرات زجاج السيارات الامامي - في الإسكندرية مصر

اصلاح شروخ ونقرات زجاج السيارات الامامي

(فرص)

- في الإسكندرية مصر

دكتور كريم اصلاح شروخ ونقرات زجاج السيارات الامامي بالمواد الكيماوية والاشعة بدون فك الزجاج بأقل سعر.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

100 جنيه

10/7/2020
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