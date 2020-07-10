الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل

(طلب عمل)
|01151800999 نحن متخصصون فى خدمات النظافة الشاملة للشقق ووالمنازل والشركات والمكاتب وغسيل وتنظيف الموكيت والسجاد والحوائط وجميع انواع الارضيات والانتريهات وتوجد عروض خاصة لدور العبادة. متخصصون فى تقديم خدمات النظافة الشاملة للفنادق والشركات والمنتجعات السياحية والشقق والابراج والمقرات الادارية ومتخصصون فى مكافحة جميع انواع الحشرات والقوارض وغسيل الموكيت والسجاد والتجفيف وجميع الارضيات ومتخصصون فى صيانة وتجميل الواجهات للمنتجعات والفنادق والمقرات الادارية الكبيرة بأقل تكلفة وبلمسة جمالية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الفرنسيه للخدمات
|التليفون:
|01151800999
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|العنوان:
|الساحل الشمالي- الاسكندرية
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|19/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065331
100 جنيه