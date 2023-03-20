الشركه العالميه

(Job request)
|1-مجال التوريدات العامه 2-مجال النظافه الشامله وتوريدات العماله والادوات الازمه 3-مكافحه الحشرات والقوارض 4-اعمال الرش والتطهير والتعقيم و (الحمايه من الكرونه) 5-خمات التشغيل والصيانه العموميه واداره وصيانه المنشات 6-تشغيل وصيانه حمامات السباحه اشراف كامل 7-خدمات الاندسكيب وتنسيق الحدائق والمساحات الخضرات وزراعه الاشجار 8-خدمات السافتي وتامين المواقع للحفاظ علي الافراد والمعدات من الاصبات والحوادث 9-خدمات النقل والفك والتركيب سيارات مجهزه وفريق عمل مدرب 10-نقدم خدماتنا لجميع المسئول
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|العالمية للخدمات 01234505999
|Telephone:
|01234505999
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|حى سيد جابر- سموحة
Alexandira - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|100 Pound
|Posting Date:
|9/5/2023
|Ad Number:
|2186069
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120 Pound
120 Pound
120 Pound
120 Pound
120 Pound