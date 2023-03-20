الشركه العالميه

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Egypt (Alexandira) [ Change location ]

Ad Information
1-مجال التوريدات العامه 2-مجال النظافه الشامله وتوريدات العماله والادوات الازمه 3-مكافحه الحشرات والقوارض 4-اعمال الرش والتطهير والتعقيم و (الحمايه من الكرونه) 5-خمات التشغيل والصيانه العموميه واداره وصيانه المنشات 6-تشغيل وصيانه حمامات السباحه اشراف كامل 7-خدمات الاندسكيب وتنسيق الحدائق والمساحات الخضرات وزراعه الاشجار 8-خدمات السافتي وتامين المواقع للحفاظ علي الافراد والمعدات من الاصبات والحوادث 9-خدمات النقل والفك والتركيب سيارات مجهزه وفريق عمل مدرب 10-نقدم خدماتنا لجميع المسئول
Contact The Advertiser:
Contact Name: العالمية للخدمات 01234505999
Telephone: 01234505999

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Location: حى سيد جابر- سموحة
Alexandira -

Egypt
Ad Information:
Price: 100 Pound
Posting Date: 9/5/2023
Ad Number: 2186069
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Price
Posting Date
Ad Photo: ط®ط¯ظ…ط© طµظٹط§ظ†ط© ظ…ظٹظƒط±ظˆظٹظپ - in Alexandira Egypt

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(Business Opportunity)

- in Alexandira Egypt

الحمد لصيانة ميكرويف و الفرن الكهربائي أصلاح كافة الاعطال قطع غيار أصلية ويوجد ضمان على صييانة الأتص.
Location:

Alexandira - Egypt
Category: 

Call

20/3/2023
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(Business Opportunity)

- in Alexandira Egypt

مركزالحمد لصيانة والألكترونيات صيانة جميع ماركات الشاشات وأعطالها قطع غيار أصلية * ضمان ما بعد الص.
Location:

Alexandira - Egypt
Category: 

Call

18/3/2023
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(Business Opportunity)

- in Alexandira Egypt

الحمد للألكترونيات والصيانة ( مركز خدمة معتمد) 🧿🔥 يوجد لدينا أصلاح وصيانة جميع أنواع.
Location:

Alexandira - Egypt
Category: 

Call

16/3/2023
Ad Photo: طµظٹط§ظ†ط© Hisense ط´ط§ط´ط§طھ - in Alexandira Egypt

طµظٹط§ظ†ط© Hisense ط´ط§ط´ط§طھ

(Business Opportunity)

- in Alexandira Egypt

مركز الحمد للصيانة والألكترونيات صيانة شاشة Hisense أصلاح جميع أعطال شاشات قطع غيار أصلية ضمان عل.
Location:

Alexandira - Egypt
Category: 

Call

14/3/2023
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طµظٹط§ظ†ط© ط´ط§ط´ط§طھ ط¨ظ„ط§ط²ظ…ط§

(For Investment)

- in Alexandira Egypt

راديو وتلفزيون الحمد صيانة شاشات ( البلازما ) LG * SAMSUNG يوجد أصلاح جميع أعطال شاشات بأفضل قطع غيا.
Location:

Alexandira - Egypt
Category: 

Call

11/3/2023
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ظˆظƒظٹظ„ ARION ط§ظ„ط£ط³ظƒظ†ط¯ط±ظٹط©

(Business Opportunity)

- in Alexandira Egypt

مركز الحمد للألكترونيات والصيانة وكيل ARION الأسكندرية يوجد أصلاح جميع أعطال ( شاشات _ كابات _ خلا.
Location:

Alexandira - Egypt
Category: 

Call

8/3/2023
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(Business Opportunity)

- in Alexandira Egypt

مركز الحمد للألكترونيات والصيانة ( مركز خدمة معتمد) 🧿🔥 يوجد أصلاح وصيانة جميع أنواع&.
Location:

Alexandira - Egypt
Category: 

120 Pound

6/3/2023
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(For Sale)

- in Alexandira Egypt

مركز الحمد للصيانة والألكترونيات صيانة غسالات LG اتوماتيك * فوق اتوماتيك قطع غيار أصلية * ضمان على ا.
Location:

Alexandira - Egypt
Category: 

120 Pound

2/3/2023
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(For Sale)

- in Alexandira Egypt

مركز الحمد لصيانة الألكترونيات صيانة شاشات SONY يوجد أصلاح كافه اعطال الشاشات ( سمارت * عادة )LCD_L.
Location:

Alexandira - Egypt
Category: 

120 Pound

27/2/2023
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(For Sale)

- in Alexandira Egypt

مركز الحمد للألكترونيات والصيانة صيانة شاشات ( البلازما ) LG * SAMSUNG يوجد أصلاح جميع أعطال شاشات .
Location:

Alexandira - Egypt
Category: 

120 Pound

25/2/2023
Ad Photo: طµظٹط§ظ†ط© panasonic ط§ظ„ط£ط³ظƒظ†ط¯ط±ظٹط© - in Alexandira Egypt

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(For Sale)

- in Alexandira Egypt

مركز الحمد للألكترونيات والصيانة صيانة panasonic الأسكندرية لأصلاح جميع أعطال ( شاشات & تلفزيونات & .
Location:

Alexandira - Egypt
Category: 

120 Pound

21/2/2023
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