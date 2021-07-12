Vietnam Labour Services - الشركة للموارد البشرية والمختصة بتقديم الاستشارة وتوفير العمالة الفيتنامية إلى الأسواق الأجنبية نوفّر عمّالاً وعاملات بتكلفة منخفضة من فيتنام إلى الأسواق الخارجية والذين يتخصّصون في جميع مختلف المجالات مثلا: اللحّامون والكهربائيون والنجّارون وعمّال البناء والسائقون ومشغلو المعدات الثقيلة والخ. شركتنا تركّز على توفير القوى البشرية لزبائننا في جميع أنحاء العالم مثل أيرلندا واليابان وأوروبا. وأي مكان يحتاجون إليه. كما نجعل العمّال الفيتنامين الماهرين والمجتهدين فرصا