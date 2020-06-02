الشركة الوطنية للخدمات المنزلية و رعاية المسنين

(للبيع)
|توظيف العمالة ورعاية المسنين نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر والهاوس كيبر وجليسات المسنين وراعيات المسنين المقيمات والغيير مقيمات والشهرية واليومية من جميع الجنسيات كما نوفر السائق والساعى والشيف وعمال البوفيه ونوفر البواب والجناينى والبودى جارد و نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتدربة وذات خبرة ونرعى الحالات الحرجة والمتقدمة وحالات الزهايمر والكسور ونوفر الشيفت النهارى والليلى والاقامة الكاملة 01017902000 – 01126700074 –
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الشركة الوطنية للخدمات المنزلية ورعاية المسنين
|التليفون:
|01555656697
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|رشدى- الاسكندريه
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060341
500 جنيه
3,000 جنيه
2,000 جنيه
3,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,500 جنيه
2,000 جنيه
3,000 جنيه
3,000 جنيه
اتصل
3,000 جنيه
3,000 جنيه
3,000 جنيه
2,000 جنيه