الشركة الوطنية للخدمات المنزلية و رعاية المسنين

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
توظيف العمالة ورعاية المسنين نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر والهاوس كيبر وجليسات المسنين وراعيات المسنين المقيمات والغيير مقيمات والشهرية واليومية من جميع الجنسيات كما نوفر السائق والساعى والشيف وعمال البوفيه ونوفر البواب والجناينى والبودى جارد و نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتدربة وذات خبرة ونرعى الحالات الحرجة والمتقدمة وحالات الزهايمر والكسور ونوفر الشيفت النهارى والليلى والاقامة الكاملة 01017902000 – 01126700074 –
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الشركة الوطنية للخدمات المنزلية ورعاية المسنين
التليفون: 01555656697

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العنوان: رشدى- الاسكندريه
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 7/6/2020
رقم الإعلان: 2060341
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: الشركه الفرنسيه للخدمات الشاملة ومكافحه الحشرات - في الإسكندرية مصر

الشركه الفرنسيه للخدمات الشاملة ومكافحه الحشرات

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

ومتخصصون فى مكافحة جميع انواع الحشرات والقوارض نحن خبراء في الإبادة الفورية لجميع أنواع الحشرات الز.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

500 جنيه

2/6/2020
صورة الاعلان: نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتدربة ومتخصصة - في الإسكندرية مصر

نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتدربة ومتخصصة

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

كل احتياجاتك من عمالة منزلية كالشغالات والمربيات وراعيات المسنين بنوفره لك بكامل الضمانات القانونية .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

3,000 جنيه

26/5/2020
صورة الاعلان: نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتدربة ومتخصصة - في الإسكندرية مصر

نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتدربة ومتخصصة

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

كل احتياجاتك من عمالة منزلية كالشغالات والمربيات وراعيات المسنين بنوفره لك بكامل الضمانات القانونية.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

9/5/2020
صورة الاعلان: نوفر الشغالات_جليسات المسنين والاطفال بكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

نوفر الشغالات_جليسات المسنين والاطفال بكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

كل احتياجاتك من عمالة منزلية كالشغالات والمربيات وراعيات المسنين بنوفره لك بكامل الضمانات القانونية.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

3,000 جنيه

7/5/2020
صورة الاعلان: نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتدربة ومتخصصة - في الإسكندرية مصر

نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتدربة ومتخصصة

(فرص)

- في الإسكندرية مصر

.com/watch?v=vpD5yAgLI7I كل احتياجاتك من عمالة منزلية كالشغالات والمربيات وراعيات المسنين بنوفره ل.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

28/4/2020
صورة الاعلان: نوفر الشغالات_جليسات المسنين والاطفال بكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

نوفر الشغالات_جليسات المسنين والاطفال بكافة المحافظات

(فرصة عمل)

- في الإسكندرية مصر

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية من المربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر والهاوس كيبر وجل.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

22/4/2020
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صورة الاعلان: مربيات,خادما ت,راعيات مسنين لكافة المحافات - في الإسكندرية مصر

مربيات,خادما ت,راعيات مسنين لكافة المحافات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

مربيات,خادمات,راعيات مسنين لكافة المحافات01145701114 شغالات ومربيات أطفال و عاملات نظافة و راعيات ال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,500 جنيه

20/4/2020
صورة الاعلان: نوفر الشغالات_جليسات المسنين والاطفال بكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

نوفر الشغالات_جليسات المسنين والاطفال بكافة المحافظات

(فرصة عمل)

- في الإسكندرية مصر

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية من المربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر والهاوس كيبر وج.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

20/4/2020
صورة الاعلان: نوفر الشغالات_جليسات المسنين والاطفال بكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

نوفر الشغالات_جليسات المسنين والاطفال بكافة المحافظات

(فرصة عمل)

- في الإسكندرية مصر

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية من المربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر والهاوس كيبر وج.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

3,000 جنيه

20/4/2020
صورة الاعلان: نوفر الشغالات_جليسات المسنين والاطفال بكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

نوفر الشغالات_جليسات المسنين والاطفال بكافة المحافظات

(فرصة عمل)

- في الإسكندرية مصر

نوفر للعائلات بالضمانات القانونية جميع انواع العمالة المنزلية مثل المربيات والطباخات وعاملات النظا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

3,000 جنيه

11/4/2020
صورة الاعلان: نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتدربة ومتخصصة - في الإسكندرية مصر

نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتدربة ومتخصصة

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

نوفر للعائلات بالضمانات القانونية جميع انواع العمالة المنزلية مثل المربيات والطباخات وعاملات النظا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

11/4/2020
صورة الاعلان: نوفر الشغالات_جليسات المسنين والاطفال بكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

نوفر الشغالات_جليسات المسنين والاطفال بكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

01223333060 لدينا عاملات نظافة مربيات,جليسات المسنين متوفرة لكافة لمحافظات 01126700074 كل احتياج.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

3,000 جنيه

6/4/2020
صورة الاعلان: الشركه الوسام الفرنسيه للخدمات ومكافحه الحشرات - في الإسكندرية مصر

الشركه الوسام الفرنسيه للخدمات ومكافحه الحشرات

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

لشركه الوسام الفرنسيه للخدمات نوفر العاملات النظافه يوميات اسبوعيه وشهريه ومقيمه ورعايه مسنين وبيبى .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

3,000 جنيه

25/3/2020
صورة الاعلان: نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية وجليسه مسنين اقامه - في الإسكندرية مصر

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية وجليسه مسنين اقامه

(فرصة عمل)

- في الإسكندرية مصر

نتميز بالخبرة والنظافة والأمانة والاحترافية في التعامل مع الأطفال وكبار السن بأسعار منافسة. نوفر لكم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

3,000 جنيه

23/3/2020
صورة الاعلان: شغالات وبيبيسيتر وراعيات مسنين متوفرة لدينا بجميع المحافظات - في الإسكندرية مصر

شغالات وبيبيسيتر وراعيات مسنين متوفرة لدينا بجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

شغالات وبيبيسيتر وراعيات مسنين متوفرة لدينا بجميع المحافظات01017902000 يوجد كافه العماله المنزليه ال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

11/3/2020
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