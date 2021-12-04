الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض والعملة المنزلية والتشغيل

(للبيع)
|الشركة الفرنسية لابادة الحشرات والفئران بمبيدات مستوردة وامنة وتوفير العمالة المنزلية بمختلف انواعها وتوفير اعمال الصيانة والتشغيل للتواصل اتصل بنا او تواصل معنا عبر الوتساب 01555656697/01027904477/01151800999
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الشركة الفرنسية
|التليفون:
|01555656697
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|العنوان:
|- الزمالك
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/12/2021
|رقم الإعلان:
|2113825
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