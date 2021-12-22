الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض والعملة المنزلية

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
الشركة الفرنسية للخدمات المنزلية للاسر الراقية وخدمات رجال الاعمال نوفر جميع انواع العمالة المنزية المقيمة والغير مقيمة نوفر العمالات المصريات والسودانيات والنيجيريات والغينيات والاثيوبيات فى مجالات النظافة المنزلية ورعاية الاطفال والمسنين للحالات القعيدة والمتحركة ونرعى المسنين بمنازلهم بايدى رحيمة وامينة ومتخصصة نوفر ونقدم خدمات التمريض المنزلى ونوفر لرجال الاعمال الساعى والشيف والسفرجى والبودى جارد وعمال النظافة وعمال البوفيه بالضمانات للتواصل 01027904477/01555656697
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الشركة الفرنسية لابادة الحشرات وتوفير العمالة المنزلية
التليفون: 01555656697

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العنوان: الجيزه- جليم
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 600 جنيه
تاريخ الإعلان: 23/12/2021
رقم الإعلان: 2116438
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18/12/2021
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