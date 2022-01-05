الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض

(للبيع)
|الشركة الفرنسية لابادة الحشرات الزاحفة والطائرة وخدمات النظافة الشاملة للمنازل والشركات وخدمات التشغيل والصيانة وتوريد العمالة للشركات للتواصل01027904477/01555656697
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الشركة الفرنسية لابادة الحشرات وتوفير العمالة المنزلية
|التليفون:
|01555656697
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|العنوان:
|الجيزه- الزمالك
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|600 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/1/2022
|رقم الإعلان:
|2118090
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