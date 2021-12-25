الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض

(للبيع)
|الشركة الفرنسية لابادة الحشرات والفئران بمبيدات مستوردة وامنة وتوفير العمالة المنزلية بمختلف انواعها وتوفير اعمال الصيانة والتشغيل للتواصل اتصل بنا او تواصل معنا عبر الوتساب 01555656697/01027904477/01151800999
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الشركة الفرنسية لابادة الحشرات والفئران وتوفير العمالة المنزلية والتشغيل والصيانة
|التليفون:
|01027904477
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|العنوان:
|الجيزه- الزمالك
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|200 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116730
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